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Источник: Моуринью покинет «Рому» по истечении срока контракта

Источник: Моуринью покинет «Рому» по истечении срока контракта
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью летом покинет итальянскую команду в связи с истечением срока действия контракта. Об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, соглашение с португальским тренером не будет перезаключено. Переговоры между сторонами до конца сезона не планируются.

Отмечается, что после того, как Моуринью останется без команды, несколько саудовских клубов предпримут попытку договориться с португальцем о контракте.

Напомним, Моуринью тренирует «Рому» с 2021 года. С римским клубом он завоевал Лигу конференций в сезоне-2021/2022. На данный момент «Рома» располагается на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда Моуринью набрала 11 очков после восьми туров.

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