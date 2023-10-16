Гомес: не перешёл в саудовский клуб, потому что не хотел везти семью и детей в пустыню

Полузащитник «Монцы» Алехандро Гомес рассказал о вариантах продолжения карьеры, которые были у него минувшим летом, после окончания контракта с испанской «Севильей».

«Я решил перейти в команду из Серии А во многом из-за своей семьи. Однако у меня на руках также было предложение от саудовского клуба.

Я не хотел везти своих детей, свою семью в центр пустыни, поэтому я решил отказаться от подобного варианта и вернуться в Италию», — приводит слова Гомеса журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter) со ссылкой на Corriere dello Sport.

В текущем сезоне Гомес провёл за «Монцу» лишь два матча во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2 млн.