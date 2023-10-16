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Агент Помазуна заявил, что вратарь средне сыграл в матче России с Кенией

Агент Помазуна заявил, что вратарь средне сыграл в матче России с Кенией
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Алексей Сафонов, агент вратаря «Урала» Ильи Помазуна, высказался о дебюте своего клиента в сборной России в товарищеском матче с Кенией (2:2).

«Он заслужил сегодня сыграть. Илья с Кенией средне отыграл, он может лучше. Не вижу, в чём он виноват. Слава богу, обошлось без травм. Жалко Фомина, второй раз в сборной травму получает. У Помазуна сегодня не было бешеной работы и множества ударов.

Во время первого пропущенного гола Баринов должен был в касание отдать Евгеньеву — и не было бы вопросов. Выигрывает и проигрывает вся команда. На данный момент Сафонов, Помазун и Лантратов — три сильнейших вратаря. Никто не купил абонемент в спорткомплекс. Кто лучше себя проявляет в чемпионате — тот и играет», — приводит слова Сафонова Metaratings.ru.

Товарищеская встреча между сборными России и Кении прошла в Спортивном центре отеля «Титаник Мардан» в Анталии, Турция. Подопечные Карпина смогли отыграться лишь на 88-й минуте. Этот матч стал вторым для национальной команды на октябрьском учебно-тренировочном сборе. До этого в домашней товарищеской игре россияне одолели Камерун — 1:0.

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