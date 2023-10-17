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Сильянов: не знаю, смог ли бы кто-то из Кении заиграть в РПЛ. Из Камеруна точно смогли бы

Сильянов: не знаю, смог ли бы кто-то из Кении заиграть в РПЛ. Из Камеруна точно смогли бы
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Защитник сборной России Александр Сильянов высказался о прошедших товарищеских матчах и октябрьских учебно-тренировочных сборов национальной команды. Также он оценил уровень африканских футболистов.

«В каком настроении уезжаю из сборной? В хорошем. Нормальном. Понятно, что результат не очень. Но домашняя игра была очень приятная в Москве с болельщиками. А этот матч — я вышел, отдал голевую передачу, нормально.

Интересно ли играть с африканскими сборными, чтобы сравнить уровень? Я в основной сборной не играл с европейскими сборными. Но если по молодёжной сборной, то в Европе сильнее.

Увидел ли я ребят из Кении, кто мог бы заиграть в РПЛ? Не знаю, если честно. Но у Камеруна точно да», — приводит слова Сильянова «РБ Спорт».

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