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Мальта — Украина: стартовые составы на 8-й тур отбора Евро-2024

Мальта — Украина: стартовые составы на 8-й тур отбора Евро-2024
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Сегодня, 17 октября, в матче 8-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024 встретятся сборные Мальты и Украины. Игра пройдёт на стадионе «Та-Кали» в Та-Кали, Мальта. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы:

Мальта: Бонелло, С. Борг, Пепе, Ж. Борг, Мускат, Д. Мбонг, Камензули, Гийомье, Янкам, Нвоко, П. Мбонг

Украина: Трубин, Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Сидорчук, Зинченко, Судаков, Ванат, Мудрик, Довбик

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа C. 8-й тур
17 октября 2023, вторник. 21:45 МСК
Мальта
Не начался
Украина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сегодня, 17 октября, в матче 8-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024 встретятся сборные Мальты и Украины. Игра пройдёт на стадионе «Та-Кали» в Та-Кали, Мальта. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Сыграв в шести матчах группового этапа отбора чемпионата Европы — 2024, сборная Мальты находится на пятом, последнем месте, не набрав ни одного очка. Сборная Украины после шести матчей располагается на третьей позиции с 10 очками. Лидером группы является сборная Англии, у которой 13 очков.

В марте Мальта уже встречалась с Украиной. В том матче украинцы победили со счётом 1:0.

Напомним, действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла Англию в серии послематчевых пенальти (1:1 и 3:2 по серии пенальти).

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