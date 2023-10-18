Квалификационный раунд Евро-2024, 17 октября: результаты игрового дня

17 октября состоялось семь встреч 8-го тура отборочного этапа на чемпионат Европы — 2024. Представляем вашему вниманию все результаты игрового дня.
17 октября, результаты игрового дня:
Финляндия — Казахстан — 1:2;
Англия — Италия — 3:1;
Литва — Венгрия — 2:2;
Мальта — Украина — 1:3;
Сан-Марино — Дания — 1:2;
Северная Ирландия — Словения — 0:1;
Сербия — Черногория — 3:1.
По итогам этого игрового дня сборная Англии досрочно вышла на групповой этап Евро-2024.
Напомним, финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии. Матчи турнира примут десять стадионов в десяти городах. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.