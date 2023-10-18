Квалификационный раунд Евро-2024, 17 октября: результаты игрового дня

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17 октября состоялось семь встреч 8-го тура отборочного этапа на чемпионат Европы — 2024. Представляем вашему вниманию все результаты игрового дня.

17 октября, результаты игрового дня:

Финляндия — Казахстан — 1:2;

Англия — Италия — 3:1;

Литва — Венгрия — 2:2;

Мальта — Украина — 1:3;

Сан-Марино — Дания — 1:2;

Северная Ирландия — Словения — 0:1;

Сербия — Черногория — 3:1.

По итогам этого игрового дня сборная Англии досрочно вышла на групповой этап Евро-2024.

Напомним, финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии. Матчи турнира примут десять стадионов в десяти городах. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.