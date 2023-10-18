Михаил Мудрик забил первый гол за сборную Украины

17 октября в матче 8-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024 встречались сборные Мальты и Украины. Встреча завершилась победой украинцев со счётом 3:1.

На 85-й минуте вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик забил третий гол сборной Украины и установил окончательный счёт в матче. Таким образом, 22-летний футболист впервые отличился за национальную команду. Для этого ему понадобилось провести 15 матчей.

Мудрик дебютировал за национальную сборную Украины летом прошлого года.

После семи сыгранных матчей группового этапа отбора чемпионата Европы — 2024 сборная Мальты находится на последнем, пятом месте, не набрав ни одного очка. Сборная Украины после семи матчей располагается на второй позиции с 13 очками. Лидером группы является сборная Англии, у которой 16 очков.