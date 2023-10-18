Угаров: Клаудиньо очень неуравновешенный в этом сезоне. Хотел стать вожаком после Малкома

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Денис Угаров считает, что бразильский хавбек сине-бело-голубых Клаудиньо выглядит очень неуравновешенным в этом сезоне РПЛ из-за того, что после ухода Малкома из клуба хотел стать главным среди бразильцев «Зенита».

«И опять возникнет негатив (если «Зенит» не выиграет РПЛ. — Прим. «Чемпионата»), после которого бразильцы могут уехать. Мы же не знаем, что случится зимой? О чём договорились с Венделом? Может, дали согласие отпустить его в межсезонье. Давай доиграй сейчас, а в перерыв тебя куда-нибудь продадим. Тут есть моменты, о которых остаётся только догадываться… Или тот же Клаудиньо. Он выглядит в этом сезоне очень неуравновешенным. А почему так происходит? Ну, понятно, что на поле не всё получается. Но, возможно, что-то не в порядке и в быту. Масса каких-то проблем, которые бразилец выплёскивает потом на футбольном поле.

Думал, что после ухода Малкома станет главной звездой в «Зените»? А может, полагал, что станет вожаком в бразильской стае? Но некоторые легионеры не его видят в этой роли, а кого-то другого. А тот не хочет на лидерскую позицию выходить. Сложно сказать… В любом случае Семак — опытный тренер. Плюс у него есть поддержка от руководства, в том числе от Медведева. Наверное, они разберутся в этой ситуации. Но вообще, конечно, хотелось, чтобы играло больше местных воспитанников. Но, к сожалению, в последних матчах выходили на поле всего по два россиянина. Повторяется ситуация с Луческу в донецком «Шахтёре». У него тоже в составе выходили только бразильцы и один украинский вратарь», — приводит слова Угарова «Спорт уик-энд».