Кривцов: думаю, даже если «Спартак» позовёт Ивича, он откажется
Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов полагает, что наставник «быков» Владимир Ивич откажется принять предложение московского «Спартака», если оно ему поступит.
«Напрягают ли слухи по поводу «Спартака» и Ивича? Думаю, даже если «Спартак» сделает предложение нашему тренеру, то он откажется. Это моё мнение — не знаю, как будет на самом деле. И возможно ли это в принципе. По-моему, невозможно. Воспринимаю всё это как слухи — больше для прессы», — приводит слова Кривцова «Спорт-экспресс».
По состоянию на сегодняшний день «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 27 очков после 11 игр. «Спартак» располагается на шестой строчке. Ивич работает в «Краснодаре» с января текущего года.
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