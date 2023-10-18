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Кривцов: думаю, даже если «Спартак» позовёт Ивича, он откажется

Кривцов: думаю, даже если «Спартак» позовёт Ивича, он откажется
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Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов полагает, что наставник «быков» Владимир Ивич откажется принять предложение московского «Спартака», если оно ему поступит.

«Напрягают ли слухи по поводу «Спартака» и Ивича? Думаю, даже если «Спартак» сделает предложение нашему тренеру, то он откажется. Это моё мнение — не знаю, как будет на самом деле. И возможно ли это в принципе. По-моему, невозможно. Воспринимаю всё это как слухи — больше для прессы», — приводит слова Кривцова «Спорт-экспресс».

По состоянию на сегодняшний день «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 27 очков после 11 игр. «Спартак» располагается на шестой строчке. Ивич работает в «Краснодаре» с января текущего года.

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