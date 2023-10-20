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Роман Шаронов рассказал, за счёт чего «Рубин» обыграл «Барселону» в 2009 году

Роман Шаронов рассказал, за счёт чего «Рубин» обыграл «Барселону» в 2009 году
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Экс-игрок «Рубина» Роман Шаронов рассказал, за счёт чего казанская команда обыграла «Барселону» на «Камп Ноу» 20 октября 2009 года в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов – 2009/2010.

«Это тактическая задумка Бердыева. И второе – она нами реализована при определённом стечении обстоятельств. Потому что в футболе не бывает сценария, как многие думают. Игра сложилась так, как сложилась, но в совокупности всё это дало результат.

Во-первых, мы не играли с каждым игроком, у нас другой принцип обороны. Тактический ход – это помещение того или иного игрока в ту или иную зону. Например: сдвоенный фланг — Калешин и Ансальди. Кристиан играл в определённой зоне персонально по Месси. А Калешин, номинальный левый защитник, вышел в роли левого полузащитника. То в обороне был усилен левый фланг – два оборонительных игрока.

Второй ход – это Карадениз и Домингес. Домингес между линиями, а Карадениз, который вертикально выбегал в атаке, и опять это сработало в моменте второго гола. Мы работали на перехватах, и второй гол – это прямое тому подтверждение. Дальше – наша командная работа в целом в обороне. Понятно, что мы много оборонялись, это логично. Против «Барселоны» оборонялись все, поэтому в совокупности это дало результат, который остался в истории», — приводит слова Шаронова «Татар-Информ Спорт».

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