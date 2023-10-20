Шаронов: из «Барселоны» тяжелее всего было прочитать Хави и Иньесту

Бывший защитник казанского «Рубина» Роман Шаронов рассказал, что среди игроков каталонской «Барселоны» тяжелее всего было прочитать хавбеков Хави и Андреса Иньесту, а также вспомнил гол нападающего Златана Ибрагимовича, который стал единственным для «Барселоны» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов – 2009/2010 с казанцами. Тогда «Рубин» одержал победу со счётом 2:1 на стадионе «Камп Ноу».

«Если говорить про игроков, которых тяжело было прочитать – это два центральных полузащитника Хави и Иньеста. Практически невозможно было прочитать, куда они играют, как они работают с мячом.

Гол, однако, забил Ибрагимович? Тогда проникающая передача прошла, и он в одно касание ударил. Это ещё раз подтверждает их высокое мастерство», — приводит слова Шаронова «Татар-Информ Спорт».