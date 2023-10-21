Президент «Барселоны» Лапорта рассказал о взаимоотношениях с главой «Реала» Пересом

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о взаимоотношениях с главой «Реала» Флорентино Пересом.

«У нас с Флорентино надлежащие отношения. Не знаю, приедет ли он на cтадион, в прошлый раз не приехал. Я бы хотел, чтобы он приехал, потому что «класико» – это лучшее шоу в мире. Для обоих клубов было бы здорово, если бы во время матча их представляли президенты», – приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Матч 11-го тура Ла Лиги «Барселона» — «Реал» состоится 28 октября. Начало игры — в 17:15 по московскому времени.

После девяти сыгранных туров турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет мадридский «Реал», в активе команды 24 очка. На втором месте идёт «Жирона», набравшая 22 очка. Тройку лидеров замыкает «Барселона» с 21 очком.