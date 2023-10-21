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«Оренбург» установил клубный рекорд по владению мячом в матче РПЛ

«Оренбург» установил клубный рекорд по владению мячом в матче РПЛ
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Сегодня, 21 октября, состоялся матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Оренбург» и воронежский «Факел». Команды играли на стадионе «Газовик» в Оренбурге. «Факел» одержал победу со счётом 2:1. По итогам этой игры «Оренбург» установил клубный рекорд по владению мячом (72%) в матче РПЛ, сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Также источник сообщает, что оренбуржцы показали пятый результат в истории клуба по ударам за матч (24).

Напомним, на 35-й минуте ударом со штрафного счёт открыл нападающий «Факела» Ильнур Альшин. На 76-й минуте ответный мяч «Оренбурга» забил форвард Дмитрий Воробьёв. В добавленное время полузащитник гостей Никита Моцпан не реализовал пенальти, но первым успел на добивание — 2:1.

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