Головин — лучший в топ-5 лиг по голам дальними ударами за последние два сезона

Полузащитник «Монако» Александр Головин является лучшим игроком в топ-5 лиг по забитым мячам из-за пределов штрафной площади за последние два сезона. Об этом сообщает Opta Sports.

С начала прошлого сезона у Головина уже шесть голов дальними ударами. Ближайшими преследователями являются полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде (5) и полузащитник «Аталанты» Тён Копмейнерс (5).

Напомним, сегодня, 22 октября, благодаря двум голам российского полузащитника Александра Головина «Монако» обыграл «Метц» в матче 9-го тура французской Лиги 1 и поднялся на первое место чемпионата.

В нынешнем сезоне экс-игрок ЦСКА принял участие в семи матчах французской Лиги 1, где забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу.