Артета о голе Мудрика: если этот удар был осознанным – отдаю должное

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета оценил гол украинского нападающего «Челси» Михаила Мудрика во время матча девятого тура чемпионата Англии. Напомним, встреча завершилась со счётом 2:2.

«Говорят, удар Мудрика был осознанным? Мне так не показалось, но им виднее. Если это осознанный удар – отдаю им должное», — приводит слова Артеты Metro.

Ранее Мудрик рассказал, что тренер вратарей посоветовал ему обратить внимание на игру голкипера «Арсенала», благодаря чему ему удалось перекинуть вратаря.

Напомним, Мудрик выступает за «Челси» с 2023 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2031-го. В нынешнем сезоне украинец принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив два гола.