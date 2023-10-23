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После смертельной перестрелки между бразильскими фанатами арестовано 79 человек

22 октября арестовали 79 человек после смертельной перестрелки между бразильскими футбольными фанатами перед игрой 28-го тура бразильской Серии А «Фламенго» — «Васко да Гама» (1:0).

«Стрельба произошла на вокзале в Рио-де-Жанейро недалеко от стадиона «Маракана». В результате неё погиб один человек, четверо получили ранения.

25-летний болельщик «Фламенго» получил ранение от пуль и скончался на вокзале Кампо-Гранде», — приводит слова военной полиции Marca.

Согласно, имеющейся информации, в драке принимали участие более 100 человек. Полицейские среагировали на происходящее с большим опозданием.

После 28 сыгранных матчей в бразильской Серии А «Фламенго» располагается на третьей строчке с 50 очками. «Васко да Гама» находится в зоне вылета, занимая 17-ю позицию с 30 очками.