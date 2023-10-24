Гюндоган пошутил над Левандовским, упомянув «Золотой мяч»

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган подшутил над своим одноклубником Робертом Левандовски, который мог оказаться в «Блэкберн Роверс» вместо «Боруссии» Дортмунд.

«Может быть, если бы ты подписал контракт с «Блэкберн Роверс», у тебя уже был бы «Золотой мяч», — приводит слова Гюндогана Movistar Futbol.

Оба футболиста раньше играли вместе за «Боруссию» Дортмунд. Однако этого могло не произойти — Левандовски всерьёз рассматривал возможность перехода в «Блэкберн Роверс» из польского «Леха» в 2010 году, но всё же оказался в Бундеслиге.

На данный момент «Барселона» после десяти матчей в испанской Ла Лиге располагается на третьей позиции с 24 очками. Лидером чемпионата является «Реал» Мадрид, у которого 25 очков. Вторую строчку занимает «Жирона» с 25 очками.

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