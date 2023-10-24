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Тренер молодёжной сборной России рассказал, как команда адаптировалась к погоде в Бразилии

Тренер молодёжной сборной России рассказал, как команда адаптировалась к погоде в Бразилии
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Старший тренер молодёжной сборной России Иван Шабаров рассказал об адаптации команды на сборе в Бразилии.

«В первый день было тепло, но на следующий день прошли тропические ливни и поле залило. Вторая игра проходила на размякшем газоне, и даже стоял вопрос о переносе матча на синтетику. С «Сантосом» и «Палмейрасом» встречались в пасмурную сырую погоду, что в какой-то степени даже сыграло нам на руку, а после этого погода резко улучшилась, и мы вышли на последний матч в +30 градусов.

Что касается акклиматизации, в первом матче было видно, что сказались и длинный перелёт, и другой часовой пояс, и адаптация к новым погодным условиям, поэтому сначала было тяжело. От матча к матчу становилось лучше, мы видели это по движению игроков», — приводит слова Шабарова Олимпийский комитет России.

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