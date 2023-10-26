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Кварацхелия вошёл в топ лучших дриблёров Лиги чемпионов после трёх туров

Полузащитник «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия вошёл в число лучших дриблёров Лиги чемпионов сезона-2023/2024 по итогам трёх туров групповой стадии, сообщает УЕФА.

На счету грузинского полузащитника 22 обводки в трёх матчах группового этапа. На первом месте находится Ноа Ланг из ПСВ (23).

В текущем сезоне Кварацхелия принял участие в трёх матчах группового этапа Лиги чемпионов, где отметился одной голевой передачей. Итальянский «Наполи» играл с португальской «Брагой» (2:1), мадридским «Реалом» (2:3) и немецким «Унионом» (1:0).

После половины сыгранных матчей групповой стадии итальянский клуб находится на второй строчке с шестью очками. Лидерами группы С являются «сливочные», у которых девять очков.

Кварацхелия присоединился к неаполитанцам летом 2022 года из грузинского «Динамо Батуми» за € 13,3 млн.