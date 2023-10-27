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Агент Вагнера Лава заявил, что бразилец пригодился бы любому клубу РПЛ

Агент Вагнера Лава заявил, что бразилец пригодился бы любому клубу РПЛ
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Футбольный агент Эвандро Феррейра, представляющий интересы бывшего нападающего ЦСКА Вагнера Лава, ныне играющего за «Спорт Ресифи» в бразильской Серии В (втором дивизионе Бразилии), прокомментировал слова защитника «Зенита» Нуралы Алипа, заявившего, что бразилец смог бы усилить любой клуб Российской Премьер-Лиги.

«Нуралы хочется выразить благодарность за добрые слова про Вагнера. Я могу лишь с ним согласиться. Вагнер и сейчас бы пригодился любому клубу из России. Да, у него уже нет былой резкости, но он по-прежнему голоден до голов.

Пока Вагнера не было в чемпионате России, его рекорд по количеству голов в РПЛ среди легионеров побил Квинси Промес. Если бы Лав вернулся, то смог бы вновь занять первую строчку? Не хочется фантазировать, но думаю, что Вагнеру и это по силам», — приводит слова Феррейры Metaratings.

Напомним, Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2013 год с перерывами. В составе московского клуба нападающий сыграл 259 матчей, в которых забил 124 гола и сделал 53 результативные передачи. Бразилец является трёхкратным чемпионом России и шестикратным обладателем Кубка страны.

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