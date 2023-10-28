Виктор Осимхен рассказал, как игроки «Наполи» называют Хвичу Кварацхелию

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен рассказал о своём отношении к одноклубнику Хвиче Кварацхелии.

«Я его очень люблю. У нас прекрасные отношения, он очень хороший человек. Мы называем его волшебником, — приводит слова Осимхена AS.

Хвича Кварацхелия перешёл в «Наполи» в 2022 году. В текущем сезоне грузинский вингер провёл за неаполитанский клуб 11 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и пятью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 85 млн.

Виктор Осимхен перешёл в итальянский клуб осенью 2020 года. В этом сезоне Осимхен принял участие в десяти матчах во всех турнирах, где забил шесть мячей и отдал одну голевую передачу. Transfermarkt оценивает футболиста в € 120 млн.