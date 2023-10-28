«Барселона» — «Реал» Мадрид: Гюндоган открыл счёт в «эль класико»

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Сегодня, 28 октября, в матче 11-го тура испанской Ла Лиги встречаются «Барселона» и мадридский «Реал». Команды играют на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано. Стартовый свисток прозвучал в 17:15 по московскому времени. В прямом эфире встречу показывает Okko. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В начале первого тайма, на шестой минуте, Илкай Гюндоган открыл счёт в матче, выведя «Барселону» вперёд — 1:0.

Видео: Гюндоган открыл счёт в матче с «Реалом»

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

В прошлом сезоне чемпионата Испании в матче первого круга «Реал» одержал победу со счётом 3:1, а во втором круге выиграла «Барселона» — 2:1.

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2023/2024. Команда Карло Анчелотти набрала 25 очков после 10 матчей. «Барселона» находится на третьей строчке, заработав 24 очка. Лидирует «Жирона» (28).