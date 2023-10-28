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«Зенит» — «Ахмат»: Конате вывел гостей вперёд

«Зенит» — «Ахмат»: Конате вывел гостей вперёд
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Сегодня, 28 октября, в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги встречаются санкт-петербургский «Зенит» и грозненский «Ахмат». Команды играют на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
28 октября 2023, суббота. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
2-й тайм
2 : 1
Ахмат
Грозный
0:1 Конате – 24'     1:1 Сергеев – 32'     2:1 Кассьерра – 37'    

В середине первого тайма, на 24-й минуте, нападающий «Ахмата» Мохамед Конате открыл счёт в матче, выведя гостей вперёд — 1:0.

В прошлом сезоне чемпионата России в матче первого круга команды сыграли вничью — 0:0, а во втором круге «Ахмат» на выезде победил «Зенит» со счётом 2:1. В текущем сезоне соперники встречались в Фонбет Кубке России. «Зенит» одержал две победы (2:0 и 3:3, 4:2 по пенальти).

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 23 очка за 12 матчей. «Ахмат» находится на 13-й строчке, заработав 12 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (28).

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