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Матео Кассьерра забил 10-й гол в РПЛ в этом сезоне — уже в пять раз больше, чем в прошлом

Матео Кассьерра забил 10-й гол в РПЛ в этом сезоне — уже в пять раз больше, чем в прошлом
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Продолжается матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги, где встречаются санкт-петербургский «Зенит» и грозненский «Ахмат». Команды играют на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт 2:1 в пользу «Зенита».

Второй гол сине-бело-голубых в данном матче забил нападающий Матео Кассьерра. Для колумбийского нападающего мяч в игре с «Ахматом» стал уже 10-м в новом розыгрыше Российской Премьер-Лиги — это в пять раз больше, чем в предыдущем сезоне РПЛ. Тогда Кассьерра забил лишь два гола в 26 матчах чемпионата, теперь же на счету Матео 10 голов в 12 встречах — в данный момент он лучший бомбардир лиги.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 23 очка за 12 матчей. «Ахмат» находится на 13-й строчке, заработав 12 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (28).

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
28 октября 2023, суббота. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
2-й тайм
2 : 1
Ахмат
Грозный
0:1 Конате – 24'     1:1 Сергеев – 32'     2:1 Кассьерра – 37'    
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