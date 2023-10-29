Врач ЦСКА Безуглов перед матчем с «Краснодаром» рассказал, кто травмирован

Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов перед матчем 13-го тура МИР РПЛ с «Краснодаром» (1:0), который проходит сейчас, рассказал, кто является недоступным для тренерского штаба армейцев из-за травм.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале ЦСКА

«Сегодня в игре против футбольного клуба «Краснодар» недоступными по медицинским показаниям тренерскому штабу будут Максим Мухин, Игорь Дивеев и Кирилл Глебов. Мухин в ближайшее время перенесёт оперативное вмешательство.

Дивеев продолжает реабилитироваться на тренировочной базе в «Ватутинках», и всё идет по запланированному плану. Ожидаем его возвращение на первом сборе в январе. Глебов получил травму в расположении молодёжной сборной России. Проходит реабилитацию и в течение 2,5-3 недель должен войти в общую группу», — приводит слова Безуглова пресс-служба.