Моуринью раскритиковал Серию A после поражения «Ромы» в матче с «Интером»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал поражение команды в матче десятого тура чемпионата Италии с «Интером» (0:1).

«Лига сделала нам ещё один подарок, поставив матч в воскресенье, а не в понедельник. Мы приехали сюда с половиной команды. Мне жаль, что к игрокам нет уважения. При всей накопившейся усталости, мало времени на подготовку к матчу, думаю, ребята сыграли важный матч. У всех, не только у меня, но и у них, на их стадионе было ощущение, что матч закончится вничью. Команда спокойно справилась со всеми трудностями. Мне грустно, потому что мы заслуживали большего», — приводит слова Моуринью Tuttomercatoweb.

На данный момент «Рома» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 14 очков. «Интер», в свою очередь, находится на первом месте, набрав 25 очков.