Холанд за три матча вошёл в топ-5 лучших игроков по результативности в манчестерском дерби

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд вошёл в пятёрку лучших игроков манчестерского дерби по результативности, проведя всего три таких матча.

В активе норвежского форварда восемь очков по системе гол+пас. Он находится на пятом месте данного рейтинга. Столько же очков у Серхио Агуэро (13 матчей). На третьем месте находится Уэйн Руни — девять очков в 21 матче. На втором месте Эрик Кантона — 10 очков в шести матчах.

Лучшим игроком по результативности в манчестерском дерби является Райан Гиггз — 13 очков в 29 матчах.

Норвежский футболист оформил дубль во вчерашнем матче с «Манчестер Юнайтед» и достиг показателя в 44 забитых мяча за клуб и сборную с начала 2023 года. Таким образом, Холанд смог обогнать форварда саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду, на счету которого 43 гола.