Игрок «Динамо» Чавес: бороться с «Зенитом» и «Краснодаром» возможно

Полузащитник «Динамо» Луис Чавес рассказал о том, сможет ли московская команда конкурировать с «Зенитом» и «Краснодаром» в нынешнем сезоне.

«Конечно, бороться с «Зенитом» и «Краснодаром» возможно. Мы должны подняться выше в турнирной таблице, будем бороться на протяжении всего сезона», — сказал Чавес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, в минувшее воскресенье, 29 октября, в матче 13-го тура МИР Российской Премьер-Лиги встречались московское «Динамо» и екатеринбургский «Урал». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу москвичей.

Таким образом, после 13 туров РПЛ «Динамо» набрало 21 очко и на текущий момент занимает четвёртое место в чемпионате. «Краснодар» заработал 28 очков и находится на первом месте, а «Зенит» набрал 26 очков и располагается на второй строчке.