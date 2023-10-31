Аршавин: «Зенит» стремится к шестому чемпионству подряд

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин заявил, что сине-бело-голубые стремятся к шестому чемпионству подряд. По его мнению, отрыв «Краснодара» в турнирной таблице, который сейчас составляет два очка, не является чем-то недостижимым.

«Думаю, нужно смотреть отрыв. Он рабочий, сократился до двух очков. Впереди игра с «Краснодаром». Пока всё нормально. «Краснодар» — это команда, которая всегда находится наверху, но сейчас более стабильно выступила. Не сказал бы, что произошло что-то сверхординарное.

Не слышал в начале сезона, чтобы кто-то говорил, что «Зенит» можно списывать со счетов. В тех программах, которые я смотрю, всегда говорили, что «Зенит» — фаворит и неважно, насколько он отстаёт. Пока неизвестно, будет ли шестое чемпионство подряд, но «Зенит» к нему стремится», — приводит слова Андрея Аршавина «РИА Новости Спорт».