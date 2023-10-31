«Ромащенко проехал на харчах Ташуева». Григорян — об «Ахмате»

Российский тренер Александр Григорян высказался о влиянии бывшего тренера «Ахмата» Сергея Ташуева на выступления грозненской команды под руководством Мирослава Ромащенко.

«Как говорится, на его харчах Ромащенко проехал, на харчах Ташуева. Потому что так готовить команду может только Ташуев: когда у его команды прёт потом весь сезон», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в Российской Премьер-Лиге «Ахмат» находится на 13-й строчке, заработав 12 очков.

Сегодня, 31 октября, в матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России грозненцы встретятся с «Балтикой». Игра группы C пройдёт на «Ростех Арене» в Калининграде. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск.

После пяти туров группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Балтика» набрала девять очков и занимает второе место в группе C. «Ахмат» после аналогичного количества игр набрал семь очков и располагаются на третьем месте в таблице.