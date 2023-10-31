«Зенит» вырвал победу у «Крыльев Советов» и обеспечил себе первое место в группе С

Завершилась встреча 6-го тура группы С Пути РПЛ Фонбет Кубка России между санкт-петербургским «Зенитом» и самарскими «Крыльями Советов». Матч прошёл на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Игру обслужила бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Зенит» одержал победу со счётом 1:0.

На 60-й минуте матча нападающий «Зенита» Иван Сергеев открыл счёт. Однако во время голевой атаки полузащитник петербуржцев Александр Коваленко сыграл рукой. Мяч не был засчитан после проверки VAR. Тем не менее на 87-й минуте Сергеев всё-таки забил легитимный мяч с передачи Александра Ерохина и вырвал победу для своей команды.

Благодаря этой победе «Зенит» гарантировал себе первое место в таблице группы. Самарцы завершили групповой этап на последней строчке и выбыли из турнира.