Ивич — о матче со «Спартаком»: мы покажем себя на все 100

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич поделился ожиданиями от предстоящего матча Фонбет Кубка России с московским «Спартаком». Встреча 6‑го тура группового этапа Пути РПЛ пройдёт в среду, 1 ноября. Начало игры – в 20:45 мск.

«Принципиально ли нам итоговое место в таблице? Конечно, это важно. Мы хотим представить команду в лучшем свете и получить наилучшее место в таблице Кубка России. Каждая игра важна, сегодня мы покажем себя на все 100. А будет победа или нет — посмотрим.

Для нас намного лучше, когда две игры подряд в одном городе. Путешествия занимают много времени, семь-восемь часов мы тратим на путь. Мы так работали с самого начала, поэтому удобно, когда две гостевые игры на чужом поле подряд», — сказал Ивич в эфире «Матч ТВ».

После пяти туров группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Спартак» набрал 12 очков и располагается на первом месте группы D. «Краснодар» после аналогичного количества игр набрал восемь очков и занимает третье место в таблице.

Ранее, в июле, команды уже встречались в матче группового этапа Кубка России сезона-2023/2024. В той встрече «Спартак» обыграл «Краснодар» со счётом 2:1.