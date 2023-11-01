Главный тренер «Краснодара» Ивич прокомментировал победу над «Спартаком»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич поделился мнением о матче с московским «Спартаком». Встреча прошла в рамках 6-го тура группы D Пути РПЛ Фонбет Кубка России и завершилась победой «быков» со счётом 3:2.

«Поздравляю игроков с победой — хорошая победа. Нам было нелегко адаптироваться к сегодняшнему сочетанию игроков, было много ошибок, которые нам нетипичны. Интересная игра, было много голевых моментов. Наши первый и второй гол были очень классными. Мы можем быть довольны тем, как мы играли. «Спартак» забил два гола на наших ошибках. Но мы были лучшей командой на поле, мы заслужили победу», — передаёт слова Ивича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После шести сыгранных матчей в Кубке России «Краснодар» располагается на второй строчке с 11 очками. «Спартак» стал победителем группы D, набрав 12 очков.