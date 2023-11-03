Игрок «Оренбурга» Гойкович: голы ЦСКА — это наши ошибки, которые они использовали

Боснийский защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович прокомментировал поражение своей команды в матче 6‑го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России с ЦСКА (1:3), а также высказался о своей ошибке, после которой забил полузащитник армейцев Аббосбек Файзуллаев.

«Мне надо быстрее принимать решение: играть вперёд или назад отдавать вратарю. Я долго ждал, после чего меня «обокрали». Сильно расстроился. В последнее время мы играем как надо, как мы делали это раньше, мы чувствуем себя хорошо, поэтому я очень сильно расстроился, когда допустил такую ошибку. Персонально меня тренер не ругал, но он был недоволен ошибками. Голы ЦСКА — это наши ошибки, которые они использовали. Отмечу, что Файзуллаев очень хорошо сыграл, мне он нравится», — приводит слова Гойковича «Матч ТВ».

Напомним, «Оренбург» прошёл в 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2023/2024, где сыграет с московским «Спартаком».