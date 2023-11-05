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Индзаги — о травме Павара: его коленная чашечка немного вылезла, а потом вернулась

Индзаги — о травме Павара: его коленная чашечка немного вылезла, а потом вернулась
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Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги после матча 11-го тура итальянской Серии А с «Аталантой» (2:1) рассказал о травме защитника команды Бенжамена Павара.

«Что известно о травме Павара? Надо подождать, это единственный негатив за вечер. Коленная чашечка немного вылезла, а потом вернулась, по-моему, мы потеряем его на какое-то время», — приводит слова Индзаги SportItalia.

Павар перешёл в миланскую команду этим летом из мюнхенской «Баварии», по информации Transfermarkt, за € 30 млн. Защитник в нынешнем сезоне сыграл за «Интер» в девяти матчах во всех турнирах, где голевыми действиями не отметился.

На данный момент после 11 сыгранных матчей в Серии А «Интер» является лидером чемпионата с 28 очками. Ближайшие преследователи: «Ювентус» (23), «Милан» (22) и «Наполи» (21).

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