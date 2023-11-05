Тренер «Краснодара» Ивич: удивился, что Кордоба не получил жёлтую в матче с «Крыльями»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич рассказал, что был удивлён тем, что нападающий команды Джон Кордоба не получил жёлтую карточку в победном матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (2:1), а также объяснил замену полузащитника «быков» Ильзата Ахметова.

«У Кордобы было три жёлтые карточки до этой игры. Не было мысли поменять его в перерыве или во втором тайме? Очень удивился, что Джон не получил сегодня четвёртую жёлтую карточку. Мы ожидали этого. Он вел себя умно и не позволил этому случиться.

Замена Ахметова — реакция на жёлтую карточку или на его игру? Главная причина — предупреждение. В первом тайме было много ситуаций, когда фиксировались фолы в пользу соперника, но не в пользу нас. Я не говорю об эпизоде с первой жёлтой Ахметова. Не хотел рисковать», — приводит слова Ивича «Матч ТВ».

Напомним, благодаря этой победе «Краснодар» вернулся на первую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко в 14 играх. «Крылья Советов» остались на третьей позиции. У подопечных Игоря Осинькина 22 очка.