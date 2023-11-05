Защитник «Спартака» Денисов прокомментировал момент с красной карточкой Хлусевича

Защитник «Спартака» Даниил Денисов прокомментировал момент с удалением игрока красно-белых Даниила Хлусевича в первом тайме матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:1). Напомним, Хлусевич получил прямую красную за фол последней надежды.

«Не пересматривал момент — видел только вживую. Всё происходило быстро, но, наверное, Хлусевич через игрока и достал до мяча. Но, повторюсь, момент не пересматривал», — передаёт слова Денисова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, сегодня, 5 ноября, прошёл матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги между двумя московскими коллективами — «Локомотивом» и «Спартаком». Команды играли на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)». «Локомотив» сыграл вничью со «Спартаком» со счётом 1:1.

После данного матча «Спартак» занимает пятую строчку в Российской Премьер-Лиге, имея в своём активе 21 очко после 14 матчей. «Локомотив», в свою очередь, располагается на шестой позиции, набрав также 21 очко в 14 встречах.