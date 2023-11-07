Болельщик «ПСЖ» получил ножевое ранение в ходе стычки с фанатами «Милана»

Болельщик «ПСЖ» получил ножевое ранение после столкновения с группой фанатов «Милана» в ночь перед матчем команд в Лиге чемпионов. Об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, ссылающегося на сведения La Gazzetta dello Sport, болельщик парижан находится в критическом состоянии. В понедельник утром он был доставлен в больницу. Напомним, ранее сообщалось, что около 50 фанатов итальянского «Милана» напали на болельщиков «ПСЖ» в преддверии матча команд в Лиге чемпионов. Фанаты «Милана» использовали пиротехнические средства, включая дымовые шашки.

Матч группового этапа Лиги чемпионов между «Миланом» и «ПСЖ» пройдёт сегодня, 7 ноября, на стадионе «Сан-Сиро». Встреча начнётся в 23:00 мск. В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» обыграл «Милан» со счётом 3:0.