«Интер» победил «РБ Зальцбург» и досрочно вышел в плей-офф ЛЧ

Только что завершился матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024 между австрийским клубом «Ред Булл Зальцбург» и итальянским «Интером». Встреча прошла на стадионе «Ред Булл Арена» в Вальс-Зиценхайме (Австрия). Стартовый свисток игры прозвучал 23:00 по московскому времени. Встречу обслуживала бригада судей во главе с Сердаром Гёзюбююком из Нидерландов. Матч закончился победой итальянского клуба со счётом 1:0.

В составе миланцев единственным забитым мячом отметился нападающий Лаутаро Мартинес. Аргентинский форвард реализовал 11-метровый удар на 85-й минуте.

Напомним, после трёх группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/2024 «Интер» заработал семь очков. Итальянский клуб занимает второе место в турнирной таблице квартета D. «Ред Булл Зальцбург», который сумел набрать три очка, пребывает на третьем месте группы.