Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария — Галатасарай. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Интер» победил «РБ Зальцбург» и досрочно вышел в плей-офф ЛЧ

«Интер» победил «РБ Зальцбург» и досрочно вышел в плей-офф ЛЧ
Аудио-версия:
Комментарии

Только что завершился матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024 между австрийским клубом «Ред Булл Зальцбург» и итальянским «Интером». Встреча прошла на стадионе «Ред Булл Арена» в Вальс-Зиценхайме (Австрия). Стартовый свисток игры прозвучал 23:00 по московскому времени. Встречу обслуживала бригада судей во главе с Сердаром Гёзюбююком из Нидерландов. Матч закончился победой итальянского клуба со счётом 1:0.

Лига чемпионов . Группа D. 4-й тур
08 ноября 2023, среда. 23:00 МСК
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Окончен
0 : 1
Интер М
Милан, Италия
0:1 Мартинес – 85'    

В составе миланцев единственным забитым мячом отметился нападающий Лаутаро Мартинес. Аргентинский форвард реализовал 11-метровый удар на 85-й минуте.

Напомним, после трёх группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/2024 «Интер» заработал семь очков. Итальянский клуб занимает второе место в турнирной таблице квартета D. «Ред Булл Зальцбург», который сумел набрать три очка, пребывает на третьем месте группы.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android