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Шеф-скаут «Зенита» ответил на вопрос о списке кандидатов на замену Малкому

Шеф-скаут «Зенита» ответил на вопрос о списке кандидатов на замену Малкому
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Шеф-скаут «Зенита» Константин Шипулин ответил на вопрос, насколько большой был список кандидатов на замену Малкому. Напомним, в СМИ фигурировали фамилии Нереса, Энрике и Педро из «Фламенго».

«Прямая замена – это левша, крайний нападающий, умеющий играть в 4-3-3. Вы назвали несколько имён, но это скорее просто звёздные фамилии. Мы такими категориями не мыслим. Список не должен быть большим, но подходящим и проработанным. Нам нужно было найти нападающего на конкретную позицию. Мы рассмотрели много левшей с нужными навыками игры. И правшей тоже достаточно. С кем-то не удалось договориться, с кем-то опоздали.

Тренерский штаб делал запрос на усиление этой позиции? Тогда — да. Тренерский штаб всегда очень прилично формулирует свои просьбы. Запрос был. Мы же не просто так общаемся и обсуждаем те или иные позиции», — рассказал Шипулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

Напомним, в минувшее летнее трансферное окно 2023 года в «Зенит» перешли шесть иностранцев: четыре бразильца – Марио Фернандес, Ду Кейрос, Мантуан и Педро (он приедет в клуб в феврале 2024 года), а также серб Страхиня Эракович и француз Вильсон Изидор. Кроме того, сине-бело-голубые подписали двух россиян — Александра Коваленко и Дениса Адамова.

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