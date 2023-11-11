«Огненные эмоции». Тренер ЖФК «Зенит» Порядина — о матче с «Локомотивом»

Главный тренер ЖФК «Зенит» Ольга Порядина прокомментировал победу в матче 3-го тура заключительного этапа Суперлиги с «Локомотивом» (3:1).

«Огненные эмоции после такого матча. Отличная игра, как с нашей стороны, так и со стороны соперника. С большим количеством созданных моментов, единоборств. Думаю, для болельщиков сегодняшний матч был очень интересным.

После перерыва удалось переломить ход игры? Подправили то, что не получалось в первом тайме. Мы создавали моменты, но в каких-то эпизодах нам мешала спешка, из-за чего не получались качественные взаимодействия в атаке.

Знала ли команда результат матча ЦСКА? Нам нужно было сконцентрироваться на нашей игре. Это был важный матч не только в плане результата, но и ментальности. Я знала счёт, но с командой мы это не обсуждали», — приводит слова Порядиной официальный сайт «Зенита».