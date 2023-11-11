«Локомотив» — «Ахмат»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 11 ноября, в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги сойдутся московский «Локомотив» и грозненский «Ахмат». Команды сыграют на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Встречу рассудит бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком из Калуги. Время начала игры — 16:30 мск.

В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

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В прошлом сезоне в рамках РПЛ команды встречались дважды. В первом круге «Ахмат» одержал победу со счётом 2:1. Во втором круге «Локомотив» оказался сильнее своего соперника — 1:0.

В данный момент железнодорожники находятся на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 21 очко в 14 проведённых матчах. «Ахмат» располагается на 14-й позиции. У подопечных Мирослава Ромащенко 12 очков после аналогичного количества встреч.