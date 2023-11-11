«Факел» вырвал ничью у ЦСКА на последних секундах матча 15-го тура РПЛ

Завершилась встреча 15-го тура Российской Премьер-Лиги между воронежским «Факелом» и московским ЦСКА. Матч прошёл на «Центральном стадионе профсоюзов». Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из Люберец. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. Команды сыграли вничью со счётом 1:1.

На 10-й минуте матча чилийский нападающий ЦСКА Виктор Давила открыл счёт и вывел свою команду вперёд. Давила получил мяч от Ивана Облякова на правом полуфланге в центре поля, прорвался к штрафной, убегая от пытавшегося притормозить его Владислава Мастерного, и, чуть-чуть не дойдя до дуги штрафной, роскошным ударом положил мяч практически в дальнюю девятку.

На 90+3-й минуте защитник Сергей Божин вырвал ничью для воронежцев, отличившись с передачи Хызыра Аппаева.

ЦСКА остался на третьей строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 25 очков в 15 матчах. «Факел» находится на 10-й позиции. У подопечных Сергея Ташуева 19 очков после аналогичного количества игр.