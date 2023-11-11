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«Факел» — ЦСКА 1:1, результат матча 15-го тура РПЛ, 11 ноября 2023 года

«Факел» вырвал ничью у ЦСКА на последних секундах матча 15-го тура РПЛ
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Завершилась встреча 15-го тура Российской Премьер-Лиги между воронежским «Факелом» и московским ЦСКА. Матч прошёл на «Центральном стадионе профсоюзов». Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из Люберец. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. Команды сыграли вничью со счётом 1:1.

На 10-й минуте матча чилийский нападающий ЦСКА Виктор Давила открыл счёт и вывел свою команду вперёд. Давила получил мяч от Ивана Облякова на правом полуфланге в центре поля, прорвался к штрафной, убегая от пытавшегося притормозить его Владислава Мастерного, и, чуть-чуть не дойдя до дуги штрафной, роскошным ударом положил мяч практически в дальнюю девятку.

На 90+3-й минуте защитник Сергей Божин вырвал ничью для воронежцев, отличившись с передачи Хызыра Аппаева.

ЦСКА остался на третьей строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 25 очков в 15 матчах. «Факел» находится на 10-й позиции. У подопечных Сергея Ташуева 19 очков после аналогичного количества игр.

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
11 ноября 2023, суббота. 14:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
1 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Давила – 10'     1:1 Божин – 90+3'    
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