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Евгений Харин: результат «Ахмата» в первом круге? Провальный, так скажем

Евгений Харин: результат «Ахмата» в первом круге? Провальный, так скажем
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Игрок грозненского «Ахмата» Евгений Харин заявил, что результат команды в первом круге является провальным.

«Результат первого круга? Провальный, так скажем. В дальнейшем, надеюсь, исправим ситуацию. Будем работать над этим. Разговор с Ромащенко? Сейчас тяжело подбирать какие-то слова, тренер пытается их находить. Мы должны стараться и помогать ему своей работой, побеждать в следующих.

Как выходить из этой ситуации? Только работать ещё больше, чем работали. Так сложилось. Тяжело на что-то пенять. Есть уверенность, что «Ахмат» не вылетит? Не хочется говорить громких слов, но мы оставим все свои силы в следующих играх, чтобы исправить ситуацию», — передаёт слова Харина корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

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