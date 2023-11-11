Евгений Харин: результат «Ахмата» в первом круге? Провальный, так скажем

Игрок грозненского «Ахмата» Евгений Харин заявил, что результат команды в первом круге является провальным.

«Результат первого круга? Провальный, так скажем. В дальнейшем, надеюсь, исправим ситуацию. Будем работать над этим. Разговор с Ромащенко? Сейчас тяжело подбирать какие-то слова, тренер пытается их находить. Мы должны стараться и помогать ему своей работой, побеждать в следующих.

Как выходить из этой ситуации? Только работать ещё больше, чем работали. Так сложилось. Тяжело на что-то пенять. Есть уверенность, что «Ахмат» не вылетит? Не хочется говорить громких слов, но мы оставим все свои силы в следующих играх, чтобы исправить ситуацию», — передаёт слова Харина корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.