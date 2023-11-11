«Гавр» — «Монако»: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги 1 начнётся в 23:00
Поделиться
Сегодня, 11 ноября, состоится матч 12-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Гавр» и «Монако». Игра пройдёт на стадионе «Стад Осеан» в Гавре (Франция). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Томасом Леонаром. Игра начнётся в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Напомним, за «Гавр» и «Монако» выступают российские полузащитники Далер Кузяев и Александр Головин.
Франция - Лига 1 . 12-й тур
11 ноября 2023, суббота. 23:00 МСК
Гавр
Гавр
Не начался
Монако
Монако
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
На данный момент «Гавр» после 11 сыгранных матчей во французской Лиге 1 располагается на седьмой позиции с 14 очками. «Монако» находится на третьем месте с 23 очками.
Комментарии
- 11 ноября 2023
-
20:46
-
20:38
-
20:33
-
20:23
-
20:20
-
20:16
-
20:16
-
20:11
-
20:07
-
20:05
-
20:04
-
20:00
-
20:00
-
19:59
-
19:56
-
19:48
-
19:45
-
19:44
-
19:42
-
19:42
-
19:39
-
19:38
-
19:36
-
19:29
-
19:25
-
19:22
-
19:19
-
19:17
-
19:16
-
19:15
-
19:13
-
19:08
-
19:07
-
19:03
-
19:03
Партнерский контент