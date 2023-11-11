«Гавр» — «Монако»: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги 1 начнётся в 23:00

Сегодня, 11 ноября, состоится матч 12-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Гавр» и «Монако». Игра пройдёт на стадионе «Стад Осеан» в Гавре (Франция). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Томасом Леонаром. Игра начнётся в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, за «Гавр» и «Монако» выступают российские полузащитники Далер Кузяев и Александр Головин.

На данный момент «Гавр» после 11 сыгранных матчей во французской Лиге 1 располагается на седьмой позиции с 14 очками. «Монако» находится на третьем месте с 23 очками.