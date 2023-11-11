«Гавр» — «Монако»: Кузяев и Головин в стартовых составах команд на матч Лиги 1
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Сегодня, 11 ноября, состоится матч 12-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Гавр» и «Монако». Игра пройдёт на стадионе «Стад Осеан» в Гавре (Франция). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Томасом Леонаром. Игра начнётся в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовые составы:
«Гавр»: Десма, Сальмье, Санганте, Льорис, Него, Кузяев, Туре, Казимир, Сабби, Байо, Алиуи.
«Монако»: Кён, Синго, Марипан, Закария, Магасса, Фофана, Головин, Дьятта, Якобс, Минамино, Бен-Йеддер.
Франция - Лига 1 . 12-й тур
11 ноября 2023, суббота. 23:00 МСК
Гавр
Гавр
Не начался
Монако
Монако
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
На данный момент «Гавр» после 11 сыгранных матчей во французской Лиге 1 располагается на седьмой позиции с 14 очками. «Монако» находится на третьем месте с 23 очками.
Комментарии
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