«Гавр» — «Монако»: Кузяев и Головин в стартовых составах команд на матч Лиги 1

Сегодня, 11 ноября, состоится матч 12-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Гавр» и «Монако». Игра пройдёт на стадионе «Стад Осеан» в Гавре (Франция). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Томасом Леонаром. Игра начнётся в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы:

«Гавр»: Десма, Сальмье, Санганте, Льорис, Него, Кузяев, Туре, Казимир, Сабби, Байо, Алиуи.

«Монако»: Кён, Синго, Марипан, Закария, Магасса, Фофана, Головин, Дьятта, Якобс, Минамино, Бен-Йеддер.

На данный момент «Гавр» после 11 сыгранных матчей во французской Лиге 1 располагается на седьмой позиции с 14 очками. «Монако» находится на третьем месте с 23 очками.