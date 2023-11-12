Андрей Аршавин назвал позиции в «Динамо», которые клубу следует усилить

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал победу «Динамо» над «Оренбургом» в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги (2:0), а также назвал позиции у бело-голубых, которые следует усилить.

«Перед игрой казалось, что Марцел Личка будет играть против своего «зеркала». Но «Динамо» сегодня выглядело намного лучше. У команды было много моментов, заслуженная победа. У Константина Тюкавина три момента, по‑моему, было в первом тайме. Во втором тайме без проблем забили два гола в неочевидных ситуациях.

Катастрофически проблемных позиций в «Динамо» нет, но я бы усилил позицию вратаря, наверное, крайнего нападающего и центрального защитника», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Напомним, после сегодняшней победы над «Оренбургом» (2:0) в активе «Динамо» стало 25 очков. Бело-голубые сравнялись по этому показателю с самарскими «Крыльями Советов» и ЦСКА. Подопечные Марцела Лички занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России.