Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Вильярреал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Аршавин назвал позиции в «Динамо», которые клубу следует усилить

Андрей Аршавин назвал позиции в «Динамо», которые клубу следует усилить
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал победу «Динамо» над «Оренбургом» в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги (2:0), а также назвал позиции у бело-голубых, которые следует усилить.

«Перед игрой казалось, что Марцел Личка будет играть против своего «зеркала». Но «Динамо» сегодня выглядело намного лучше. У команды было много моментов, заслуженная победа. У Константина Тюкавина три момента, по‑моему, было в первом тайме. Во втором тайме без проблем забили два гола в неочевидных ситуациях.

Катастрофически проблемных позиций в «Динамо» нет, но я бы усилил позицию вратаря, наверное, крайнего нападающего и центрального защитника», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Напомним, после сегодняшней победы над «Оренбургом» (2:0) в активе «Динамо» стало 25 очков. Бело-голубые сравнялись по этому показателю с самарскими «Крыльями Советов» и ЦСКА. Подопечные Марцела Лички занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России.

Материалы по теме
Быстров: «Динамо» не сможет побороться за чемпионство в РПЛ. За второе-третье места — да
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android