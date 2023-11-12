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Чемпионат Англии по футболу: результаты матчей 12-го тура и турнирная таблица

Сегодня, 12 ноября, матчем «Челси» — «Манчестер Сити» (4:4) завершился 12-й тур английской Премьер-лиги.

Все результаты 12-го тура чемпионата Англии:

«Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм Хотспур» —2:1;

«Арсенал» — «Бёрнли» — 3:1;

«Кристал Пэлас» — «Эвертон» — 2:3;

«Манчестер Юнайтед» — «Лутон Таун» — 1:0;

«Борнмут» — «Ньюкасл Юнайтед» — 2:0;

«Астон Вилла» — «Фулхэм» — 3:1;

«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Шеффилд Юнайтед» — 1:1;

«Ливерпуль» — «Брентфорд» — 3:0;

«Вест Хэм Юнайтед» — «Ноттингем Форест» — 3:2;

«Челси» — «Манчестер Сити» — 4:4.

После 12 сыгранных туров турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Манчестер Сити». Подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 28 очков. На втором месте расположился «Ливерпуль», имеющий в своём активе 27 очков. Третью строчку занимает лондонский «Арсенал» (27).