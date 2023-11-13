В «Динамо» рассказали, как прошла встреча с Милорадом Мажичем

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, как прошла встреча с Милорадом Мажичем.

«Я считаю, что встреча, которая прошла, была продуктивной. Милорад Мажич объяснил конкретные моменты, общие тенденции в судействе. Думаю, что это была полезная и конструктивная встреча», — сказал Дмитрий Гафин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, 8 ноября департамент судейства РФС провёл семинары для футбольного клуба «Спартак» и московского «Динамо». Сообщалось, что перед игроками и тренерским штабом выступили руководитель департамента судейства РФС Милорад Мажич, а также председатель судейского комитета и Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС Павел Каманцев.