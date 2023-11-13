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«Краснодар» набрал наибольшее количество очков по итогам первого круга РПЛ в своей истории

Футбольный клуб «Краснодар» обновил личный рекорд по набранным очкам после первого круга Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

«Быки» набрали 32 очка в первых 15 матчах сезона – это их лучший результат по итогам первого круга за все 13 сезонов в высшем российском дивизионе. Предыдущий рекорд после первого круга — 30 очков в сезоне-2014/2015. В том сезоне краснодарцы завоевали бронзовые медали первенства.

Также «Краснодар» провёл свой лучший первый круг по количеству пропущенных мячей. Соперники забили подопечным Владимира Ивича всего 10 голов.

Напомним, по итогам первой половины чемпионата лидером РПЛ является «Краснодар», набравший 32 очка. На втором месте располагается санкт-петербургский «Зенит» с 30 очками. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (25 очков). Также рядом находятся «Крылья Советов» (25 очков), ЦСКА (25 очков), «Спартак» (24 очка) и «Локомотив» (24 очка).